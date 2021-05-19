Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar
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Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar

Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında 30 kişiden oluşan dalış ekibi deniz altında temizlik yaparak, 30 metrelik Türk bayrağı açtı.

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında 30 kişiden oluşan dalış ekibi deniz altında temizlik yaparak, 30 metrelik Türk bayrağı açtı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde de coşkuyla kutlandı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Silifke Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Temiz Nefes Projesi' ile kıyı ve su altı temizliği etkinliği de yapıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Ersan ve 30 kişiden oluşan dalış ekibi, 19 Mayıs'ı denizin derinliklerinde 30 metrelik Türk bayrağı açarak kutladı.

Kulüp Başkanı Ersan, "Bayramı 30 metrekarelik bayrağımızla 30 dalgıçla su altında ve üstünde bayrağımızı dalgalandırarak büyük coşkuyla kutladık. Aynı zamanda Silifke Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Temiz Nefes Projesi ile aynı gün kıyı ve su altı temizliği etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza, gelecek nesillere temiz çevre, temiz deniz ve temiz nefes bırakmalıyız" dedi.Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise, "Sevgili genç arkadaşlarımız ile beraber farkındalık oluşturalım istedik. Bu nedenle denizde temizlik yapalım istedik. Bunu sık sık yapıyoruz. Ama günün anısına farkındalık olsun istedik. 5 dakikada çıkardığımız atıkları gördünüz. İnşallah insanlarımız bunun farkına varır. Bizim temizlememiz ile olmuyor. Atıkları atmamalarını istirham ediyoruz. Temiz bir Silifke, temiz bir ülke için herkesi farkındalığa davet ediyorum. Herkesi Silifke'ye şehrimizi görmeye, turizme katkı sağlamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra toplanan atıklar kıyıda sergilendi. Deniz altından daha çok plastik ve cam şişe çıktı.


Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar
Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar
Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar
Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar

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