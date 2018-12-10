Deniz Çakır, Dilek Türkan'ın Aday Gösterilmesine Rağmen Ödül Törenine Alınmamasına Sitem Etti
Oyuncu Deniz Çakır, aday gösterilmesine rağmen geceye alınmayan Dilek Türkan için sosyal medya hesabından "Ne iş yaptığı belli olmayan mesleksiz ünlülerle dolu töreniniz sizlerin olsun." diyerek tepki gösterdi.
Müzisyen Dilek Türkan aday olmasına rağmen Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabı Intagram'dan paylaşan Türkan'a ilk destek oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.
"BU NE TERBİYESİZLİK YA YUH"
Müzisyen Dilek Türkan aday olmasına rağmen Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı. Yaşadıklarını sosyal medyadan duyurmasının ardından içeri alınan Türkan, törenden ayrıldı. Sosyal medya hesabından törende başına gelen olaya sitem eden Türkan'a destek olan oyuncu Deniz Çakır, "Ne iş yaptığı belli olmayan 'mesleksiz' ünlülerle dolu ödül törenleriniz sizin olsun. Bu ne terbiyesizliktir ya. Dilek Türkan'a yapılan koca bir ayıptır. Yuh koca bir yuh." dedi.
"ADAY GÖSTERİLMEME RAĞMEN İÇERİ ALINMADIM"
Dilek Türkan, Instagram hesabından "Pantene Altın Kelebek Ödüllerine aday gösterildiğim halde bu akşam gerçekleştirilen ödül törenine alınmamış olmaktan dolayı şaşkınlık içerisindeyim." dedi.
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Yaşadıklarını sosyal medyadan duyurmasının ardından içeri alınan Türkan, törenden ayrıldı. Madem ayrılacaktın madem mırın kırın edecektin bari tepkini doğru gösterip hiç girmeseydin. Hem sonradan girip hemde tepki göstermen uyuşmuyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hayır mesleksiz diyosunya deniz ...kendin çağrılmadın diye...senin meslek neeee...bi öğrenelimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır