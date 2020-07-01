Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz boy ve kilo
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Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz boy ve kilo

Ozan Güven ile birlikteliği nedeniyle gündeme gelen Deniz Bulutsuz biyografisi haberimizde. Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi gördü. Peki, Deniz Bulutsuz nereli?

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz boy ve kilo
01.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:50

Deniz Bulutsuz, dergi editörü olarak birçok markada çalıştı. Elle, Vogue ve GQ Türkiye gibi dergilerde de görev alan Bulutsuz, moda ve edabiyata olan ilgisini gerçek hayatında da pratik anlamda hayata geçirmiştir.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Deniz Bulutsuz, dergi editörü olarak çalışmıştır.

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz boy ve kilo

İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi proğramını tamamlayan başarılı isim, ardından Elle'de çalıştı ve reklam ajanslarında stajyer olarak görev aldı, sosyal medya hesapları yönetti. Deniz Bulutsuz, Vogue ve GQ Türkiye + GQ Türkiye Sosyal Medya Editörü için özel proje ekibinde çalıştı.

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz boy ve kilo

Deniz Bulutsuz'un kesin olmamakla birlikte elde edilen bilgilere göre boyu 1.72 cm, kilosu ise 52'dir. Genç yetenek, oyuncu Ozan Güven ile bir süredir birlikteydi.

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