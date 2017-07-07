Deniz Baykal'ın Oğlu Prof. Ataç Baykal ODTÜ'de Uğradığı Saldırıyı Anlattı

CHP'nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreni sırasında güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı. Saldırgan Mustafa Büyükburç'un daha önce hapis cezasına çarptırıldığı hakkında bir davanın da hali hazırda devam ettiği ortaya çıktı.

"BAĞIRIŞ ÇAĞIRIŞLARI DUYUNCA TÖREN ALANINA GİTMEYE KARAR VERDİM"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, bu duruma tepki gösteren Ataç Baykal, ODTÜ'te yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"ODTÜ'de mezuniyet töreni vardı. Ben de ODTÜ'de oturuyorum. Eşim de ODTÜ'nün Kıbrıs direktörü ve üniversite de rektör yardımcısı. ODTÜ yönetiminin; mezuniyet töreninde protesto edileceği de söyleniyordu. Bağırış çağırışları duyunca ben de tören alanına gitmeye karar verdim. Stada gittim.

"ACELEYLE ÇIKTIĞIM İÇİN KİMLİĞİMİ ALMAMIŞIM"

"Orada tören alanına doğru ilerlerken güvenlik görevlisine kendimi tanıttım. Kimliğimi sordu. Ancak aceleyle çıktığım için kimliğimi almamıştım. Her yıl mezuniyet törenlerine de katılıyorum. Bu konuşmayı yaptığımız yer tören alanına 15-20 metre uzaklıktaydı. Güvenlik görevlisine eşimin görevini de söyledim ama beni almak istemediler.

"ADIMI NEDEN ALIYORSUN DEYİP, KAFA ATTI"

"Ben de ona 'adın ne' diye sorunca o da 'Selçuk' olduğunu söyledi. Eşimin rektör yardımcısı olduğunu da biliyor. Bu konuşmaya tanık olan başka bir güvenlik görevlisi 'benim de adımı al, benim de adımı al…' diye bağırdı. Ben de 'senin de adın ne' diye sorduğumda 'Mustafa… Mustafa…' dedi. Ve o arada 'niye alıyorsun' diye bağırarak, çok sert bir biçimde kafa attı."

NE OLMUŞTU?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde 2 Temmuz günü düzenlenen mezuniyet töreninde; bir güvenlik görevlisi CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Profesör Ataç Baykal'a kafa atmıştı. Eşi Nazife Baykal'ın aynı üniversitede Rektör Yardımcısı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ataç Baykal'ın yaşadığı olay amatör bir kamera tarafından kayda alınmıştı. ODTÜ yönetimi ise Baykal'a saldıran güvenlik görevlisinin açığa alındığını duyurmuştu.