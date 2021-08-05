Deniz Akkaya, yangınların devam ettiği Bodrum'da jet ski üzerinde poz veren Şeyma Subaşı'ya sitem etti
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Deniz Akkaya, yangınların devam ettiği Bodrum'da jet ski üzerinde poz veren Şeyma Subaşı'ya sitem etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Manken Deniz Akkaya, Bodrum'da kızı ve sevgilisi ile tatil yapan Şeyma Subaşı'nın jet ski üzerinde verdiği pozu görünce çılgına döndü. Subaşı ve kızının jet ski üzerindeki fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşan Akkaya, "Çocuk 'bu dumanlar nereden geliyor' dediğinde ne cevap veriyor bu fantastik kafa" dedi.

Uzun süredir yurt dışında olan Şeyma Subaşı, barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a tatil yapmaya geldi. Yangınların devam ettiği Bodrum'da bikinili pozlarını paylaştığı için eleştirilen Şeyma Subaşı, bu sefer de kızı Melisa ile jet ski üzerinde poz verdi.

"BU NASIL RUHU BOZUKLUK"

Subaşı için daha önce "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" diyen Deniz Akkaya, Subaşı'nın kızı ile jet ski pozuna da sessiz kalamadı. Subaşı'nın yayınladığı pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Akkaya, "Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor 'anne bu duman nereden geliyor' ne cevap veriyor bu fantastik kafa ile. Yani bu nasıl ruh hali, ruhu bozukluk" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya, yangınların devam ettiği Bodrum'da jet ski üzerinde poz veren Şeyma Subaşı'ya sitem etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Deniz Akkaya, yangınların devam ettiği Bodrum'da jet ski üzerinde poz veren Şeyma Subaşı'ya sitem etti - Haberler Magazin
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