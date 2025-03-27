Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ceza mı aldı? Ayşe Önbilgin neden ceza aldı?

Bir dönemin ünlü mankeni ve televizyon sunucusu olarak tanınan Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin, son günlerde hem sosyal medyada hem de magazin basınında adından sıkça söz ettiriyor. "Ayşe Önbilgin ceza mı aldı? Hangi nedenle hakkında işlem yapıldı?" gibi sorular, hem kamuoyunun hem de takipçilerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Ayşe Önbilgin ceza aldı mı, neden? Ayşe Önbilgin hakkında resmi bir işlem başlatıldı mı? İşte, Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika bilgileri ve tüm merak edilenler…

AYŞE ÖNBİLGİN CEZA MI ALDI?

Son günlerde magazin ve sosyal medya gündemini meşgul eden isimlerden biri olan Ayşe Önbilgin, annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı aile içi sorunlar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti. Ayşe Önbilgin'in 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve yaşının küçük olması göz önünde bulundurularak cezanın 10 aya indirildiği öğrenildi.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ceza mı aldı

Bu karara göre, Ayşe Önbilgin 3 yıl denetimli serbestlik sürecine tabi tutulacak. Eğer bu süre zarfında herhangi bir suça karışmazsa, ceza hükme dönüşmeyecek.

Ayşe Önbilgin neden ceza aldı

AYŞE ÖNBİLGİN NEDEN CEZA ALDI?

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, 2024 yılı Mayıs ayında yaşanan ciddi bir aile içi olayın ardından gündeme gelmişti. Olayın detaylarına göre, Ayşe Önbilgin'in annesi Deniz Akkaya'ya şiddet uyguladığı ve Akkaya'yı evin balkonuna kilitleyerek özgürlüğünden alıkoyduğu öne sürüldü.

Ayşe Önbilgin

Deniz Akkaya, yaşanan olayın hemen ardından kolluk kuvvetlerine başvurdu ve kızı hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen savcılık, Ayşe Önbilgin hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ayşe Önbilgin, "basit yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla yargılandı.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin

Mahkeme sonucunda, genç yaşta olmasına rağmen 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Ayşe Önbilgin'in cezası, iyi hâl indirimi ve yaş küçüklüğü dikkate alınarak 10 aya düşürüldü. Ayrıca mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Bu kararla birlikte Ayşe, 3 yıl süreyle denetimli serbestlik kapsamında takip edilecek. Bu süre zarfında herhangi bir suç işlememesi hâlinde, ceza uygulanmayacak.

Ayşe Önbilgin ve babası

DENİZ AKKAYA NE PAYLAŞTI?

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, "Kadınlık onurumu bana iade eden hâkim ve savcılara teşekkür ediyorum" diyerek adalet sistemine teşekkürlerini iletti. Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.