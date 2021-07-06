Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını paylaştı
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Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını paylaştı

Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını paylaştı
Bültenler - Haberler | Magazin

Herkesin gıpta ile baktığı fiziğiyle dikkat çeken Deniz Akkaya, her gün yüzlerce mesaj aldığını dile getirerek, fiziğinin ve sağlıklı yaşamanın sırrını açıkladı.

Deniz Akkaya, fiziğiyle yıllara meydan okuyor...

Haftanın 6 günü spor yapan Deniz Akkaya, 'Üç gün boks, üç günde atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı 3 öğün besleniyorum' diyen Akkaya, ara öğünü kesinlikle kaldırdım. Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum' diye konuştu.

Deniz Akkaya, fiziğiyle yıllara nasıl meydan okuduğunu açıkladı!
Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını paylaştı

Kaynak: Bültenler

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