DENİB'de "Dış Ticarette Akreditifler ve Operasyonel İşleyişi Eğitimi"

11.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:47

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından "Dış Ticarette Akreditifler ve Operasyonel İşleyişi Eğitimi" gerçekleştirildi. Etkinlikte ihracat ve ithalat yapan şirket temsilcilerine akredite işlemlerinde yaygın görülen sorunlar anlatıldı.



DENİB Akademi tarafından yapılan çalışma 2 gün sürdü. Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programı, Rblecturer Dış Ticaret Eğitimleri'nden Reşat Bağcıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Eğitim programında akreditifin dış ticaretteki avantajları, ihracat akreditifinde dikkat edilmesi gereken hususlar, bankaların sorumlukları, operasyonel işlemler, akreditif işlemlerinde yaygın görülen sorunlar, ithalat ve ihracat akreditiflerinde dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Bağcıoğlu akreditiflerin özellikleri, yapısı ve işleyişi ile akreditif kurallarının yazılı olduğu ICC 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) hükümlerini belirterek akreditifin ithalatçı ve ihracatçıya sağladığı avantajları aktardı.



"Akreditiflerde bankaların ve ülkelerin risklerinin de göz ardı edilemeyecek kadar önemli"



Bağcıoğlu, akreditiflerle ilgili olarak piyasada yaşanan gerçek vakaları ve sonuçlarını anlatarak, akreditifin hem alıcı hem de satıcı için güven veren şartlı bir banka garantisi olduğunu dile getirdi ve akreditiflerde yaşanabilecek sahteciliklere karşı daha bilgili ve eğitimli olunması gerektiğini vurguladı.



Piyasalarda yaşanmış akreditiflerle ilgili vakaların da ele alındığı eğitimde, bir akreditifte bulunan taraflar, bankalar, ithalatçılar, ihracatçılar ile akreditifte yer alan satırlar incelendi.



Ayrıca teyitli akreditifler ile teyitsiz akreditifler arasındaki farka değinen Bağcıoğlu akreditiflerde bankaların ve ülkelerin risklerinin de göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğuna vurgu yaparak akreditiflerde risklerin azaltılması için izlenecek yolları da anlattı



Eğitim çalışması Uşak'ta da yapılacak



Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.



DENİB AKADEMİ eğitim programlarına, 19 Aralık 2019 tarihinde Uşak'ta, Denizli İhracatçılar Birliği ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenecek olan "İhracatta Finansal Okuryazarlık Eğitimi" ile devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA