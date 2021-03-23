Dengelerin alt üst olduğu Çukur'da Vartolu ve Yamaç'ın büyük savaşı başladı

Dün akşam 121. bölümüyle ekrana gelen Çukur'da Cumali Koçavalı mallarına saldıranların başında Yamaç'ın olduğunu öğrenince kan dökülmemesi için Vartolu'yu uyardı. Yamaç'ı uyaracağını söyleyerek Amca'nın yanında ayrılan Vartolu, Yamaç'ın yanına giderek onu uyardı. Yamaç ise Vartolu'ya karşı gelerek yeni bir savaş başlattı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Mayıs ayında final yapmaya hazırlanan dizide Amca Cumali'den dolayı Vartolu ve Yamaç arasında büyük bir gerilim yaşandı.

AMCA KOÇAVALI, VARTOLU'YU TEHDİT ETTİ

Amca Cumali Koçovalı, mallarına saldıranların başında Yamaç'ın olduğunu öğrendi. Olaya katılan Medet, Metin ise feci şekilde dövüldü. Amca Koçovalı, Cumali'nin yanına da giderek onu ailesiyle tehdit etti. Finalde ise amca Cumali, Vartolu'yu yanına çağırarak Yamaç'ın yaptıklarını anlattı. Amca Cumali, "Geceki baskının başında Yamaç varmış. Sıkıntı çıkarsa silahlar patlar. Silahlar patlarsa Çukur'un insanı zarar görür. Sana 'Kimsenin canına zeval gelmeyecek' dedim ama böyle giderse ben sözümde duramam" diyerek Vartolu'yu uyardı.

"BUGÜNE KADAR NASIL KORUNDUYSAK BUNDAN SONRA DA KORUNACAĞIZ"

Vartolu ise Yamaç'ın kendisini dinleyeceğini söyleyerek, "Bugüne kadar nasıl koruduysak bundan sonra da öyle koruyacağız. Yamaç'ın kafası karıştırmıştır. Beni dinler onunla konuşurum. Yamaç benden daha fazla Çukur'u korumak ister. Hatasını fark edecektir" dedi.

VARTOLU YAMAÇ'I UYARDI

Final sahnesinde ise Vartolu, kardeşi Yamaç'ı babaları İdris Koçovalı'nın mezarı başında buldu. Yamaç'ı babası ile dertleşirken gören Vartolu Yamaç'ı üstü kapalı bir şekilde tehdit etse de amacına ulaşamadı. Vartolu, "Bir düzen kuruldu. Eğer karşıysan bana karşısın demektir. Sonuçlarına katlanırsın" sözleriyle Yamaç'ı uyardı.

YAMAÇ ŞİİRLE YANIT VERDİĞİ VARTOLU'YA MEYDAN OKUDU

Yamaç ise Vartolu'ya Cemal Süreya'nın "Kısa Türkiye Tarihi" şiirindeki mısralarla yanıt verdi. Yamaç "Şelaleye düşmüştür zeytinin dalı. Celaliyim. Celalisin. Celali" dizelerinde sonra "Ben celaliyim Vartolu. Hadi bakalım. Hodri meydan. Beni nerede bulacağını biliyorsun" diyerek Vartolu'ya meydan okudu.