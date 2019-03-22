Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ile Hükümlüler, Fidan Dikti

Gaziantep'te 200 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 3 bin 500 fidan dikildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Haftası münasebetiyle Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında, Dülükbaba Orman Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Genç Yusuf Fidanoğlu, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bayram Bozan, Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Mesut Karar ve kurum personelleri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli mirasın orman olduğunu vurguladı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ile Gaziantep ve Şehitkamil açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler de ağaçlandırma projesine katkı sunmaları dolayısıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA