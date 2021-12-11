Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni bu yıl gezen 502 bin 36 ziyaretçiden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir elde edildi. İlçedeki 4 ören yerini kasım ayında 22 bin 76 kişi ziyaret etti, 672 bin 343 bin lira gelir sağlandı.

Demre'deki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. İlçedeki 4 ören yerini bu yıl 502 bin 36 kişi gezdi. Ziyaretlerden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir sağlandı. Geçen yılın 11 ayında 4 ören yerini 253 bin 138 ziyaretçi gezmiş, 5 milyon 524 bin 368 lira gelir elde edilmişti. Bu rakamlara göre Demre'deki dört ören yerinin ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre 2'ye, gelir ise 3'e katlandı.

Likya Uygarlıkları Müzesi'ni kasım ayında gezen 1343 ziyaretçiden 4 bin 112 lira gelir elde edildi. Geçen yılın kasım ayında müzeyi 815 kişi ziyaret etmiş, 2 bin 40 lira gelir sağlanmıştı. Bu yıl müzeyi ziyaret eden 21 bin 982 kişiden 54 bin 47 lira gelir elde edildi. Geçen yıl 11 ayda Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 14 bin 408 kişi ziyaret etmiş ve 54 bin 50 lira gelir sağlanmıştı.