Demre'deki ören yerlerinden 15 milyon liralık rekor gelir

08.01.2020 08:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:29

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki dünyaca ünlü ören yerleri Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ile Likya Uygarlıkları Müzesi ve Andriake Antik Kenti'ni geçen yıl 710 bin 272 kişi ziyaret etti. Ören yerleri ziyaretlerinden, 15 milyon 944 bin 216 lira gelir elde edildi.

Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken, özellikle Rus Ortodoksları tarafında kutsal kabul edilen Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni geçen yıl 374 bin 587 kişi ziyaret etti, karşılığında 9 milyon 22 bin 926 lira gelir elde edildi. 2018 yılında müzeyi 363 bin 361 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 5 milyon 408 bin 606 lira gelir sağlanmıştı.

Kaynak: DHA

Likya Birliği'nin 6 büyük kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni 2019 yılında 268 bin 346 kişi ziyaret etti ve karşılığında 6 milyon 429 bin 543 liralık gelir elde edildi. Myra'yı 2018 yılında ise 250 bin 845 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 3 milyon 765 bin 896 lira gelir sağlanmıştı.Kekova bölgesinde yer alan Simena Antik Kenti'ni 2019 yılı tamamında 47 bin 925 kişi ziyaret ederken, 450 bin 508 liralık gelir sağlandı. Myra'nın liman kenti olan Andriake Antik Kenti ve içindeki Likya Uygarlıkları Müzesi'ni de geçen yıl 19 bin 414 kişi ziyaret etti ve karşılığında 41 bin 239 lira gelir elde edildi.GELİR TÜM ZAMANLARIN REKORUAziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi ve Andriake Liman Kenti'ni 2019 yılında toplam 710 bin 272 kişi ziyaret ederken, karşılığında toplam 15 milyon 944 bin 216 lira gelir elde edildi. Sağlanan gelir tüm zamanların rekoru oldu.