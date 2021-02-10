Demre'de çiçekler açtı, baharı andıran görüntüler oluştu

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kış ortasında rengarenk açan yabani laleler ve gelinciklerle baharı andıran görüntüler ortaya çıktı.

?Türkiye'nin bazı bölgelerinde ağır kış koşulları yaşanırken, sıcak havanın hüküm sürdüğü bölgelerde ise baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Gürses Mahallesi'nden geçen D-400 karayolunun Demre- Kaş arasında kalan bölümünde yolun kenarındaki boş arazide renk renk açan yabani laleler ve gelincikler görenleri şaşırttı. Bölgede baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Çiçek bahçesine dönen bölgede çocuklar ve gençler oynayıp, çiçek topladı.

Çiçeklerin arasında oynayan Mert Kıvrak, "Kış mevsiminin ortasındayız. Doğa renk renk çiçekler, laleler, kırmızı, beyaz, mor açmış. Bahar mı, kış mı belli değil. Ama doğa çok harika" dedi.

Oğulcan Karaçalık da, "Bu bölgede her yıl laleler çiçek açıyor. Geçen yıllarda mart ayının başında çiçek açıyordu. Bu yıl hava sıcak gittiğinden şubat ayının başında açtı. Gördüğünüz gibi her yer rengarenk. Gelin bu güzelliği görün" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR