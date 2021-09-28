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Son Dakika | Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde DSÖ'nün de karıştığı cinsel istismar skandalı

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Son Dakika | Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde DSÖ'nün de karıştığı cinsel istismar skandalı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını sırasında aralarında 21'i Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) personeli olan toplam 83 yardım görevlisi kadın ve çocuklara cinsel istismarda ve sömürüde bulunduğu belirtildi.

Bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını sırasında aralarında 21'i Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) personeli olan toplam 83 yardım görevlisi kadın ve çocuklara cinsel istismarda ve sömürüde bulunduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1 Ekim 2020'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinsel istismar iddialarının soruşturmak üzere kurulan bağımsız komisyon tarafından hazırlanan 35 sayfalık rapor kamuoyuna sunuldu. Komisyonun, 2018-2020 yılları arasındaki Ebola salgını ile mücadele zamanında onlarca cinsel istismar ve sömürü vakası tespit etti.

Raporda, aralarında 21'i Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) personeli olan toplam 83 yardım görevlisinin kadın ve çocuklara cinsel istismarda ve sömürüde bulunduğu belirtilerek, 9 tecavüz iddiasını içeren ihlallerin hem ulusal hem de uluslararası personel tarafından işlendiği tespit edildi. Raporda, cinsel istismara uğrayan 29 kadının hamile kaldığı ve bazılarının kürtaja zorlandığı belirtildi.

Komisyon üyesi Malick Coulibaly yaptığı açıklamada, inceleme ekibinin kurbanların iş vaadi ve işlerine devam etmelerine dair verilen sözler karşılığında cinsel istismara uğradığının belirlendiğini aktardı.

"BU AFFEDİLEMEZ"

Cinsel istismara sıfır tolerans sözü veren DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, raporun "üzücü" olduğunu ifade ederek, mağdurlardan özür diledi. Ghebreyesus, "Sizin başınıza gelenler asla kimsenin başına gelmemeli. Bu affedilemez. Faillerin mazur görülmemesi, hesap sorulmasını sağlamak benim en büyük önceliğim" dedi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti ise yaptığı açıklamada, rapor karşısında "dehşete düştüğünü" ifade ederek, kurbanlardan özür diledi.

DÖRT PERSONELİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Raporuna ardından DSÖ, örgütte halen çalışmakta olan 4 kişinin sözleşmelerinin feshedildiğini ve daha fazla önlem alınacağına dair söz verdi.

DSÖ PERSONELİ 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ ETMİŞ

Raporda, adı "Jolianne" olan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun Nisan 2019'da Mangina'da bir DSÖ şoförünün kendisini eve bırakma bahanesi ile tecavüz ettiğine dair ifadesi yer alırken, kız çocuğun hamile kaldığı belirtildi. Raporda ayrıca, cinsel istismara ve sömürüye karşı çıkan kadınlar ise, işten atıldıklarını ifade etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2018-2020 yılları arasından patlak veren ve Ebola virüsünün 1976'da tanımlanmasından bu yana en büyük ikinci salgında 2 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. DSÖ, salgının geçtiğimiz yıl haziran ayında sona erdiğini duyurmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti

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