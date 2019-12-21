: Demokratik Bölgeler Partisi milletvekili Saliha Aydeniz kimdir? Demokratik Bölgeler Partisi tüzüğü ve eş başkanları! DBP ne zaman kuruldu?

21.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:34

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz partisinden istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı. Yaşanan gelişme sonrası DBP ne zaman kuruldu, Demokratik Bölgeler Partisi milletvekili Saliha Aydeniz kimdir, Demokratik Bölgeler Partisi tüzüğü ve eş başkanları gibi konular merak konusu oldu.

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SALİHA AYDENİZ KİMDİR?

Salihe Aydeniz, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekilidir. Saliha Aydeniz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

Salihe Aydeniz bilgileri:

Diyarbakır/ Ergani - 1973, Mehmet Reşit, Übeyide.

Hemşire; Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ebelik Bölümünü bitirdi.

Mardin, Dargeçit İlçesinde hemşire olarak görev yaptı.

İyi düzeyde Kürtçe bilen Aydeniz, evli ve 2 çocuk annesidir.

Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ İDEOLİJİSİ NEDİR?

Demokratik Bölgeler Partisi ideolijisi: Demokratik sosyalizm. Sosyal demokrasi. Bölgeselcilik.

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ EŞ BAŞKANLARI!

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları:

Sebahat Tuncel

Kamuran Yüksek

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ TÜZÜĞÜ NE ZAMAN KURULDU? DBP NE ZAMAN KURULDU?

Demokratik Bölgeler Partisi 11 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.

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