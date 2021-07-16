Demokrasi ve Milli Birlik Paneli Düzenlendi
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Demokrasi ve Milli Birlik Paneli Düzenlendi

Demokrasi ve Milli Birlik Paneli Düzenlendi
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Paneli"ne katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Paneli"ne katıldı. Panele; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Korkmaz, protokol üyeleri katıldı. Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri panel öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında sergilenen "15 Temmuz İhanet ve Diriliş" fotoğraf sergisini gezdi. Türk milletinin azmi, duruşu ve kararlılığı ile darbe girişimine verdiği karşılığı fotoğraflarla yeniden hatırlatan sergi, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te ve ülkemizde yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi. Sergi sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Paneli"ne geçildi. Yöneticiliğini Prof. Dr. Ali Akar'ın yaptığı panelde Prof. Dr. Bayram Coşkun "Türkiye'de Askeri Darbeler ve Anayasa", Doç. Dr. Zafer Durdu " Türkiye'de Siyasal Kültür ve Askeri Darbeler" ve Dr. Öğr. Üyesi Ünal Bozyer "Askeri Darbelerin Siyasi ve Toplumsal Etkileri" başlıklı birer sunum yaptı. Panelin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan dikildi.

Kaynak: Habermetre

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