Demokrasi Üniversitesi'nden 15 Temmuz Anması

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önce Narlıdere Şehitliği'nde anma programı düzenlendi, ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Ormanı için ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.

"Tarih yazdılar"

Programda konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "15 Temmuz 2016 gecesi; ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece, adeta ikinci kurtuluş mücadelemize imza atmıştır. Türk milletinin aziz mensupları, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Vatan için canlarını feda etmekten çekinmediler. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecekler" diye konuştu.

"Çok ama çok çalışacağız"

"İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak, milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi, demokrasimizin bekçisi olacak, ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diyen Tunçsiper, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize atalarımızdan miras, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin değerli bir emaneti olarak gördüğümüz ülkemizi, eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, sağlıkta, teknolojide, sanayide, ticarette, hemen her alanda dünyada söz sahibi ülkeler arasına sokmak için çok ama çok çalışacağız."

"Eşi bulunmaz manevi bir miras"

Tarihin bu vatan için yaşanan pek çok kanlı mücadeleye tanıklık ettiğini kaydeden Tunçsiper, "İşte bu çarpıcı olaylardan bir tanesi de bugün manevi huzurunda bulunduğumuz Süleyman Fethi Bey'dir. Bugün burada Albay Süleyman Fethi Bey, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Deniz Topçusu tarafından iki kez topa tutulan Sancakkale'de ilk saldırıda şehit olan altı subay, sekiz asker ve çeşitli zamanlarda şehit olan dört görev şehidi ile birlikte ebedi istirahatgahlarında yatmaktadırlar. İki sene önce, 15 Temmuz 2016'da bunun en güzel örneği Anadolu'nun dört bir yanında vatan hainlerine karşı verilen onurlu mücadelede gözler önüne serilmiştir. Türk milletinin kahraman evlatları bir kez daha vatanları için, demokrasileri için canları pahasına mücadele etmişlerdir. Bizim bugün yapmamız gereken vatan için toprağa düşen kahramanlarımızı anmak ve genç nesillere anlatmaktır. Onların azim ve cesareti gelecek kuşaklar için eşi bulunmaz manevi bir mirastır" dedi.

2 bin ağaçlık hatıra ormanı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına bir hatıra ormanı yeşerteceklerini kaydeden Prof. Dr. Tunçsiper, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İstedik ki bu ağaçlar bu aziz kahramanların anısını korusun, gelecek nesillere aktarsın, demokrasiye olan inancımız, bağlılığımız tıpkı bu ağaçlar gibi dallansın, budaklansın, büyüsün. Bu amaçlarla çıktığımız yolda 2 bin ağaçlık bir hatıra ormanı kurmak için çalışmalarımıza başladık. Orman Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Hatıra Ormanımızın adının '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Ormanı' olmasını kararlaştırdık. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin mensupları olarak bu vatana ve aziz şehitlerimize olan borcumuzu yine vatan toprağına yatırım yaparak bir nebze de olsa ödeyelim istedik." - İZMİR