Demiryolu özlemi yeniden gündemde

23.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:38

Bursa'nın demiryoluna kavuşması için 1997'den bu yana kamuoyu oluşturma çabası içinde bulunan geçmiş dönem milletvekili Kemal Demirel, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Toprak'ı ziyaret etti.



Göreve yeni seçilen Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Toprak ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kemal Demirel, 1997'de başlattığı günden bugüne 23 Yıllık "Bursa'ya Demiryolu" konusundaki çalışmalarını anlattı. Sanayi, turizm, tarım, eğitim ve tarih kenti ursa'nın aynı zamanda ekonomiye en fazla katkı veren ikinci il olduğunu hatırlatan Demirel, "Bursa'nın çoktan trene kavuşması gerekiyordu. Yeterli kaynak aktarıldığında, bu yılın sonunda bu iş bitebilir" dedi.



Ev sahibi İbrahim Toprak da DESEV Demiryolu Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Demirel'in çalışmalarını geçmişten bu yana yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti. Toprak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa demiryolu projesi'nin öncelikli projeler arasına alınması talimatı verdiğine dair yapılan açıklamaları da son derece umut verici bulduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA