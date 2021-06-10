Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu

Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 9'uncu kez düzenlendi.

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 9'uncu kez düzenlendi. Törende, Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu.  Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülü'nün sahibi ise Demirören Haber Ajansı oldu. 

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, model Özge Ulusoy ve spiker Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla dün İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. 1,5 milyon kişinin internet üzerinden kullandığı oylarla belirlenen ödüller sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede, Demirören Medya Grubu da birçok ödülün sahibi oldu. Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülü DHA'nın olurken; CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk Yılın En İyi Muhabiri, Magazin D Yılın En İyi Magazin Programı, Kanal D'den Merve Dinçkol Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri, Dreamtürk TV Yılın En İyi Türkçe Müzik Kanalı, Radyo D ise Yılın En İyi Radyosu Ödülü'ne layık görüldü.

"BAŞARI HER ZAMAN EKİPLE GELİR"

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz törende yaptığı konuşmada, "Böyle sıkıntılı süreçlerde bu gecenin hepimiz için bir moral olduğuna inanıyorum. Demirören Haber Ajansı olarak başarının her zaman ekiple geldiğine inananlardanız. Bu ödülü de tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.

Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri ödülüne layık görülen Merve Dinçkol, "Haber ekip işi. Ben de bu ödülü tüm Kanal D Haber Merkezi adına alıyorum. Ödülü de en büyük destekçim anneme armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılın En İyi Türkçe Müzik Kanalı ödülüne layık görülen Dreamtürk TV adına ödülü alan Müzik Direktörü Buket Güngördü, "İnanılmaz bir organizasyon. Böyle organizasyonları çok özlemiştik. Biz işimizin gereği sürekli müzikle yaşıyoruz ama beraber olmak çok daha keyifli. Tüm ekibim adına bu ödülü alıyorum" diye konuştu.

Yılın En İyi Radyosu ödülünün sahibi Radyo D adına ödülü alan Kurumsal İletişim Sorumlusu Emine Sancaklı ise, "Radyo D ailesi olarak böyle keyifli bir organizasyonda yer almak bizler için de çok büyük bir mutluluk ve onur vericiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu
Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Haliç'te panik anları! Balıkçının oltasına 2 metrelik köpekbalığı takıldı
Haliç'te panik anları! Balıkçının oltasına 2 metrelik köpekbalığı takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Hande Erçel Acun Ilıcalı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:34:35. #1.14#

title