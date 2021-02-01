Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kilosu kaç? Solmaz Çiros evli mi?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kilosu kaç? Solmaz Çiros evli mi?

01.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:06
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kilosu kaç? Solmaz Çiros evli mi?

Evlilik programı ile adını duyuran Solmaz Çiros, dansları, söylemleri ile dikkat çekmeyi başardı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kilosu kaç? Solmaz Çiros evli mi?

Solmaz Çiros sosyal medyada yayımladığı paylaşımları sayesinde fenomen haline geldi. Şarkıları, dansları ile dikkat çeken isim, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kilosu kaç? Solmaz Çiros evli mi?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Evlilik programına katılması ile hayatımıza giren Solmaz Çiros, sosyal medyada yayımladığı paylaşımları sayesinde fenomen haline gelmişti. Çiros, 1997 yılında İzmir'de doğdu. Roman kültürü ile büyüdü ve katıldığı evlilik programıyla ün kazandı. Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?23 yaşındaki oyuncu, ailenin dört çocuğundan biridir. Bir dönem Star TV'de yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katıldı ve adından söz ettirdi. Daha sonrasında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın evlilik programına da dahil oldu. Anne ve babası ile birlikte İzmir'de çiçek satarak geçimlerini sağladıklarını dile getirmiştir. TV 8 ekranlarında bir süre hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, 1.70 boyunda. Şu sıralar kendi güzellik merkezini açan Çiros, çeşitli mekanlarda da Roman etkinliklerinde sahne alıyor.

SOLMAZ ÇİROS ŞARKILARI, DİZİLERİ

Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kilosu kaç? Solmaz Çiros evli mi?
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