Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan şarkıları!
X Factor yarışmasında sesi ile herkesi büyüleyen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan şarkıları!
Sesi ve değişimi ile dikkat çeken isim bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Peki, Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan şarkıları!
FERAH ZEYDAN KİMDİR?
İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de birçok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.
FERAH ZEYDAN ŞARKILARI
Yanlışız Senle · 2016
Dön Desem · 2020
Güle Güle · 2020
Kör Bak · 2019
Avucumda Kan Taneleri
Melek
Vur Yüreğim
Çilek
Dargın
Beni Bırakma
Delikanlım
Caddelerde Rüzgar
Mesafe
Vazgeçilmezim
Şarttır
Sarhoş
Kumralım
Ellerimde Çiçekler
Ask
Alev Alev
Elveda Deme Bana
Mavi Duvar
Kum Gibi
Galiba