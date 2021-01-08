Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan şarkıları!

X Factor yarışmasında sesi ile herkesi büyüleyen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan şarkıları!

Sesi ve değişimi ile dikkat çeken isim bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Peki, Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan şarkıları!

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de birçok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

FERAH ZEYDAN ŞARKILARI

Yanlışız Senle · 2016

Dön Desem · 2020

Güle Güle · 2020

Kör Bak · 2019

Avucumda Kan Taneleri

Melek

Vur Yüreğim

Çilek

Dargın

Beni Bırakma

Delikanlım

Caddelerde Rüzgar

Mesafe

Vazgeçilmezim

Şarttır

Sarhoş

Kumralım

Ellerimde Çiçekler

Ask

Alev Alev

Elveda Deme Bana

Mavi Duvar

Kum Gibi

Galiba