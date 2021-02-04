Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Ayşe Dinçer kimdir?

Ankaralı Ayşe olarak bilinen başarılı isim Ayşe Dinçer bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Ayşe Dinçer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Yaptığı müzikler ile dikkatleri çeken,Flash Tv ekranlarında Gönüllerin Ayşesi adlı programın yanı sıra Vatan Tv ekranlarında da uzun süre program hazırlamış ve sunmuştur. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Ayşe Dinçer kimdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 4 ŞUBAT PERŞEMBE KONUKLARI KİMLER?

Ayça Kaya,

Ayşe Dinçer,

Gülnihal Demir

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Başarılı sanatçı bir röportaj'da aslen Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doyduğunu belirtmiştir. Artık Ankara'lıyım diyerek bu konuya açıklık getirmiştir. Aylin Dinçer'de kendisi gibi sanat dünyasının sevilen seslerinden birisidir. Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. Çocukluk dönemi yokluk içinde geçmiş, o dönemlerde Mersin'de düğünlerde sahne almış para kazanmış ve aile geçimine katkı sağlamıştır. En büyük hayallerinden birisi Belkıs Akkale ile tanışmaktı. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir. 2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara'da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. Halen bu konserlerini sürdürmektedir.

AYŞE DİNÇER ALBÜMLERİ

1999 Gözlerin Aydın, 2008 Koçum Benim, 2010 Bu Fasülye 7.5 Lira, 2011 Bay Bay Canım, 2012 Nakış Nakış, 2013 Gönüllerin Ayşesi, 2014 Aşkımız Olay Olacak, 2015 Bunun Adı Aşk ve 2017 Oh Sana.2018 yılında seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar isimli şarkısının klibinde eşi ile birlikte yer almıştır.