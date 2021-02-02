Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Müge Boz kimdir, kaç yaşında?

Caner Erdeniz ile 2019 yılında evlenen Vina adında kız çocukları bulunan Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

Sağlıklı beslenmesi, rol aldığı dizleri ve mutlu evliliği ile merak edilen Müge Boz bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Müge Boz kimdir, kaç yaşında?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz13 Nisan 1984 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.

MÜGE BOZ DİZİLERİ FİLMLERİ

2008Melekler Korusun Çiğdem

2011Toprağın Çocukları Karika

2011ŞüpheMeltem Kutlu

2011Karakol-Herkes Adalet İster Ada

2012 Leyla ile Mecnun Şirin (Adını değiştirerek daha sonra Leyla adını kullanmıştır)

2012 Bir Hikayem Var Yağmur

2012 KaraoglanBayır Gülü

Gütbette Aşk Bir Yastıkta

2012 Leyla ile Mecnun

2013Yalan Dünya Oya

2013Aşk Emek İster Leyla

2014-2015Arka Sokaklar Ece Dündar

2017Muhteşem Yüzyıl: KösemTelli Humaşah Sultan

2017Kayıtdışıİdil