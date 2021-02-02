Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Müge Boz kimdir, kaç yaşında?
Caner Erdeniz ile 2019 yılında evlenen Vina adında kız çocukları bulunan Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
Sağlıklı beslenmesi, rol aldığı dizleri ve mutlu evliliği ile merak edilen Müge Boz bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Müge Boz kimdir, kaç yaşında?
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU MÜGE BOZ KİMDİR?
Müge Boz13 Nisan 1984 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.
MÜGE BOZ DİZİLERİ FİLMLERİ
2008Melekler Korusun Çiğdem
2011Toprağın Çocukları Karika
2011ŞüpheMeltem Kutlu
2011Karakol-Herkes Adalet İster Ada
2012 Leyla ile Mecnun Şirin (Adını değiştirerek daha sonra Leyla adını kullanmıştır)
2012 Bir Hikayem Var Yağmur
2012 KaraoglanBayır Gülü
Gütbette Aşk Bir Yastıkta
2012 Leyla ile Mecnun
2013Yalan Dünya Oya
2013Aşk Emek İster Leyla
2014-2015Arka Sokaklar Ece Dündar
2017Muhteşem Yüzyıl: KösemTelli Humaşah Sultan
2017Kayıtdışıİdil