Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi

Yeni yılın ilk ayında Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli, Nişantaşı'nda bir kadın arkadaşıyla görüntülenince panik yaptı. Küpeli'nin yanındaki arkadaşı bakın kim çıktı...