Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeni yılın ilk ayında Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli, Nişantaşı'nda bir kadın arkadaşıyla görüntülenince panik yaptı. Küpeli'nin yanındaki arkadaşı bakın kim çıktı...

Eski manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen Ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti.

Barışma haberleri netlik kazanmazken Cenk Küpeli, önceki gün bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı.

Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve gizemli kadın arkadaşı, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Cenk Küpeli'nin yanındaki kadının milli voleybolcu Derya Çayırgan olduğu ortaya çıktı.

Cenk Küpeli'nin milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın menajerliğini yaptığı ve birlikte transfer görüşmesine gittikleri ortaya çıktı.

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Selin Şekerci Müslüm Gürses Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 00:11:58. #1.16#

title