Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! İddialı sevişme sahnesini görünce küplere bindi

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak ikilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü. Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.

DEMET'İN SEVİŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN AYRILMIŞ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden olmuş.

KÜPLERE BİNDİ

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere binmiş.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı. İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

İşte ikiliyi ayrılığa sürükleyen sahneden kareler;

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