Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! İddialı sevişme sahnesini görünce küplere bindi
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Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ayrılma sebebinin Aşk Taktikleri isimli filmdeki sevişme sahneleri olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindiği iddia edildi.
Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak ikilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü. Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden olmuş.
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere binmiş.
Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı. İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.
İşte ikiliyi ayrılığa sürükleyen sahneden kareler;