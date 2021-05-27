Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı

SonDakika.com - Haberler | Magazin

Başrolünde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatilde alan Demet Özdemir, Fethiye'de sıcak havaların tadını çıkarıyor. Havuz başında romantik anlar yaşayan çiftin, birbirlerini öpücüklere boğduğu anlar objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la birlikte Kaş'ta teknede görüntülenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, rotayı Fethiye'ye çevirdi. Grup, Fethiye'de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendi.

ŞEZLONGTA ÖPÜŞÜNCE ARKADAŞLARINA YAKALANDILAR

Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç sevgilisini alarak havuz başına indi. Sabah saatlerinde havuz başına gelen Koç ve Özdemir, romantik anlar yaşadı. Aynı şezlonga oturan ikili öpüşmeye başlayınca odalarının balkonundan çifti gören Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran, "Oooo helal" diye bağırdı. Bunun üzerine utanan çift birbirinden uzaklaştı.

Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı

Kaynak: SonDakika.com

Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı - Haberler Magazin
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