Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la olan tüm fotoğraflarını sildi

Magazin dünyasının gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz ay ayrılan çift yakın çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

Çiftin ayrılığı sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.

AYRILIK TALEBİ DEMET'TEN GELMİŞ

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.