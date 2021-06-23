Demet Evgar ile Gülcan Arslan'dan iskele dansı

Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş'ın Fethiye'deki bir kamp alanındaki tatillerine oyuncu Gülcan Arslan'ın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım da dahil oldu.