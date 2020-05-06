Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? Demet Akbağ hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı? Demet Akbağ biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? Demet Akbağ hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı? Demet Akbağ biyografisi!

Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? Demet Akbağ hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı? Demet Akbağ biyografisi!
06.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:13

Ünlü sanatçımız Demet Akbağ hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde kaleme aldık. Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? Demet Akbağ hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı? Demet Akbağ biyografisi!

Türk izleyicisinin beğenerek izlediği oyuncuların başında gelen Demet Akbağ sayısız yapıma imza atmıştır. Oynadığı dizi, film ve tiyatro oyunları ile Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran usta oyuncu Demet Akbağ hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Demet Akbağ hayatı ve biyografisi haberimizde.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusu.

23 Aralık 1959 yılında İzmir'de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" yıllarına isabet eder.Ayrıca "pişti" programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk'le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM'nin en önemli yıldızlarından biridir. 2008 yılı itibariyle Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? Demet Akbağ hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı? Demet Akbağ biyografisi!
DEMET AKBAĞ

1982 yılında tiyatroya amatör olarak başladı1983 yılında Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda profesyonel olduKent Oyuncuları, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi özel tiyatro topluluklarında çalıştı.Daha sonra BKM oyuncuları arasına geçti

Kuruluşundan bu yana BKM'de çalışıyor.1997'den sonra Televizyon programlarında yer almaya başladı

"Bir Demet Tiyatro" dizisinde ve "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyunlarında yer aldı.Televizyonda da "Ölümsüz Aşk" adlı dizide rol aldı.Televizyondaki "gıda terörü" haberlerinden etkilendiği için, oynadığı sucuk reklamından önce firmayla ilgili geniş bir araştırma yapmış ve öyle reklam filmi teklifini kabul etmişti.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyaro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklid yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül 4 Nala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları

Haybeden Gerçek Üstü Aşk

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü

Otogargara

Kadınlık Bizde Kalsın

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

Yorgun Matador

Artiz Mektebi

Beyoğlu Beyoğlu

Deliler

Arzu Tramvayı

Davacı

Bir Demet Tiyatro

DEMET AKBAĞ FİLMLERİ

O... Çocukları (2008)

Organize İşler (2005)

Neredesin Firuze (2003)

Vizontele Tuuba (2003)

Vizontele(2000)

Tersine Dünya (1993)

Davacı (1986)

2010 Eyvah Eyvah

2011 Eyvah Eyvah 2

2011 Kurtuluş Son Durak

2012 Hükümet Kadın

2013 Hükümet Kadın 2

2014 Eyyvah Eyvah 3

2014 Kış Uykusu

2015 Niyazi Gül Dörtnala

2015 Nadide Hayat

2016 Görümce

DEMET AKBAĞ ÖDÜLLERİ

30. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Tersine Dünya (1993)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı(1996)

Magazin Gazetecileri Derneği - Komedi Sanatçısı Ödülü (1996)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı]] (1997)

Magazin Gazetecileri Derneği - Komedi Sanatçısı Ödülü (1997)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı (1998)

38. Antalya Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu, Vizontele (2001)

9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu, Neredesin Firuze (2004)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

Haberler

Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi Haber
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu Haber
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haber
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Can Bartu Loris Karius Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? Demet Akbağ hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol aldı? Demet Akbağ biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 16:44:58. #1.15#
title