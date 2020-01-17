: Demet Akalın yıllar sonra itiraf etti: Ünlü isim benim albüm çıkarmamı engelledi

17.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:21

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eski Suvivor yarışmacısı Sema Aydemir'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Acı Gerçekler isimli programına konuk oldu. Yıllar öncesinde yaşanan bir olayı anlatan Akalın, ünlü bir ismin kendisine albüm çıkartırken engel olduğunu yıllar sonra da gelip selam verdiğini anlattı.

"BANA ALBÜM YAPTIRMAMIŞ"

Sema Aydemir'e samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, Aydemir'in "Sizi engellemek isteyenler oldu mu?" sorusu üzerine ilk kez açıklıyorum diyerek bir anısını anlattı. Yıllar öncesini hatırlatan Akalın, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Mankenlik yaparken bana albüm yapacaklardı. Stüdyoya falan girdik ve tam gidip anlaşma yapacağız o zamanda yeni bir kadın vardı şimdilerde piyasada yok. Ben de onu tanıyorum beni görünce 'Senin burada ne işin var?' dedi. Ben de bana albüm yapacaklar falan dedim. Sonra gelip bana bu anlaşmaları avukatlara göstermemiz lazım dedi. Sonradan öğrendim mi o kızcağız bana albüm yaptırmamış.

"ETME BULMA DÜNYASI"

"Yıllar sonra Okan'la uçaktayken bu kız geldi ve 'Ne haber Demet'ciğim' diye sordu. Etme bulma dünyası tabi."

AKALIN'IN BAHSETTİĞİ KİŞİ PINAR AYLİN Mİ?

Söz konusu popçuyu araştıran Kanal D 2. Sayfa ekibi Demet Akalın'ın albüm çıkarmasını engelleyen ismin Pınar Aylin olduğunu iddia etti.

"MERVE'NİN HAKKINI YEDİĞİM İÇİN ŞARKI PATLAMADI"

Yıllarca Merve Özbey'in kendisine vokalistlik yaptığını söyleyen Akalın, konu üzerine Özbey ile arasında geçen bir olayı da şöyle anlattı: "Merve 4,5-5 sene benim vokalistliğimi yaptı çok hanımefendi bir kızdır. Ben de arada onu çağırıp şarkı söylettiriyordum. O zamanki menajerim 'Bu kız senden daha çok alkış alıyor çıkarma' falan diyordu. Olsun be saçmala çok güzel sesi var derdim. Sonra Emre Kınay'la tanıştılar albüm yapmak istediler ve bana sordular 'Tabi ki de' dedim. Sonra Emre, Merve'ye 'Şerefime Namusuma' şarkısını verdi ben de Emre'den o şarkıyı istedim okudum ama o şarkıyı sadece biz biliyoruz gibi bir şey oldu. Ben kızın hakkını yediğim için patlamadı."

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