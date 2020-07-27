Demet Akalın, ünlü isimlerin kadına şiddete tepki göstermek için başlattığı akıma ateş püskürdü Demet Akalın, kadına şiddetin artması üzerine ünlü kadınların başlattığı "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına Instagram hesabından "Hadi lan oradan, sıfır samimiyet" diyerek sert çıkıştı.

Kadına şiddet olaylarının artması üzerine ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi ünlü isimler, siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak akıma destek oldu. Ancak Demet Akalın, kısa sürede gündem olan bu akıma tepki gösterdi.

"HADİ LAN ORADAN"

Paylaşımlar artarak sürerken ünlü popçu Demet Akalın ise Instagram hesabının hikaye kısmından "Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afili fotoğraf koymaya gelince #challenge. Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet" ifadelerini kullanarak ateş püskürdü.

ÜNLÜ İSİMLER AKIMA SESSİZ KALAMADI

Instagram'da gündem olan akıma Nesrin Cavadzade, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem, Ece Çeşmioğlu, Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi pek çok isim siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak dahil oldu.

İşte ünlü isimlerin akıma dahil olduğu pozlar...