Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu
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Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu

Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Star TV'deki sabah programı final yapan Demet Akalın, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Programın sunuculuğunu yapacak olan Akalın, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.

Uzun zamandır Alişan ile Star TV'de sabah programı sunan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda yaz aylarında konserlere çıkacağı için yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etti. Bu olayın ardından Seda Sayan da Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu bırakarak Star TV'ye transfer olunca iki ünlü ismin arası açıldı.

SEDA GİTTİ DEMET GELDİ

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan ve düşman olan Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.

Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu

SEDA SAYAN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ateş püskürmüştü. Akalın, Sayan'a seslenerek "Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.

Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu

"BEN KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM"

Hakkında "Demet ve Alişan'ın ekmeğiyle oynadı" iddiaları çıkan Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şunları söylemişti: "50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin."

Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu - Haberler Magazin
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