Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var"
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Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var"

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

- Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var" Bodrum'da sahne alan Demet Akalın sahne öncesinde Seda Sayan'a kırgın olduğumu açıkladı.

- Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var"

MUĞLA - Bodrum'da sahne alan Demet Akalın sahne öncesinde Seda Sayan'a kırgın olduğumu açıkladı. Azka otel'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Akalın tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otelde sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın tatilcileri coşturdu. Zaman zaman sevenlerine espriler yapan Akalın bir ara sahneden inerek sevenleriyle beraber şarkı söyledi. Hayranlarıyla bol bol sohbet eden Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Unutulmaz bir geceye imza atan Akalın dinlemeye sevenlerinin yanı sıra ünlü isimlerde geldi.

"Kaynanalar Hazır Olsun!"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın; "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik." dedi. Yeni televizyon projesi Gelinim Mutfakta ile ilgili sorularını yanıtlayan Akalın; "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum." diye konuştu.

Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, Sayan ile ilgili;" Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile nikahımızda şahidimizdi." diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi.

Bodrumlu müzikseverlerle ve Azka Otel misafirleriyle hep bir ağızdan şarkılarını söyleyen Demet Akalın, Bodrum Bardakçı Koyu'nda sevenlerine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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