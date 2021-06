Delta ve Delta Plus varyantı hangi ülkelerde var? Delta varyantı ve Delta Plus varyantının görüldüğü ülkeler nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin açıklama yaptı. Yaptığı açıklamasında "Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul" dedi. Bunun ardından delta varyantı hangi ülkelerde var merak edildi. Delta plus varyantı nerelerde var? Delta ve delta plus varyantı hangi ülkelerde görülmüştür? Delta plus varyantı nedir, Türkiye'de var mı?