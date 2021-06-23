Delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde var? Aşı Delta varyantında etkili mi?

Son dakika: Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu. Delta varyantının bulunduğu illeri açıklayan Bakan Koca, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde var? Aşı Delta varyantında etkili mi?

Son dakika: Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu. Delta varyantının bulunduğu illeri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde var? Aşı Delta varyantında etkili mi? İşte detaylar haberimizde…

DELTA VARYANTI NEDİR?

Hindistan'da Delta Plus adı verilen koronavirüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran'da İngiltere'de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.

Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Hindistan'ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N'in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.

DELTA VARYANTI HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Delta plusla ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü" diye konuştu.

AŞILAR DELTA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Delta varyantının artacağından şüphe duyulduğunu ifade eden Koca, "Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz" dedi.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Profesör Spector'a göre bu varyant biraz farklı ilerliyor:

"İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla altı kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz."

Spector özellikle genç yaştakilerin çok daha hafif belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek "Soğuk algınlığına benzer belirtiler ya da bir halsizlik bile hissetseniz evde kalın ve test yaptırın" diyor.

Daha önce Londra'daki Imperial College'da yürütülen bir araştırma, İngiltere'de Delta varyantından önce yaygın olan Alfa varyantına yakalanan bir milyonu aşkın kişiye ilişkin verileri taramıştı.

Bu araştırmada da, Çin'de tespit edilen ilk varyanttan farklı belirtiler tespit edilmişti.

Üşüme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları, klasik Covid-19 belirtilerine ek olarak çok daha sık görülüyordu.

İngiltere'de hükümetin yayımladığı resmi bilgilerde en yaygın belirtiler yeni ve kesilmeyen bir öksürük, ateş, tat ve koku kaybı olarak sayılıyor.

Ama aynı zamanda Covid'in birçok farklı başka belirti ile de ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Bu tür şikayeti olanların derhal test yaptırması isteniyor.