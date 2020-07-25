ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi
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ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi

İki yıl önce müslüman olan ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.

25.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:03

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü usta vokalist Della Miles, sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı. Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Miles, Ayasofya'nın ibadete açılmasının harika bir şey olduğunu söyledi.

Della Miles'ten Ayasofya açıklaması

Türkiye'deki ilk konserini, 2004 yılında verdiğini belirten Miles, "Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.

Della Miles'ten Ayasofya açıklaması

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI HARİKA BİR ŞEY"

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce müslüman olan, geçen eylül ayında da Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi okuyan Della Miles, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zorlu bir mücadeleden sonra, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenleri kutladığını belirterek, "İbadete açılmasını ardından Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Cuma günü müslümanlar için önemli. Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey" dedi.

ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi

Kaynak: DHA

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