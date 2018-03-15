Dekan Karahan: "Eksiğimizi Bulun, Giderelim"

Tıp Bayramı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği bir etkinlikte kutlandı.

Programda konuşan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Karahan; "" Öğrencilerimize hep şunu söyledim, huzurlarınızda tekrar söylüyorum, Türkiye'deki bütün Tıp Fakültelerini inceleyin kendi fakültemizde eğitim alanında ne eksik tespit ederseniz biz o eksikliği gidermeye söz veriyoruz." dedi

Bakanlar Kurulunun 2015 yılında Uşak'ta Tıp Fakültesi'nin açılmasına karar verdiğini hatırlatan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Karahan 2016 yılında meydana gelen hain kalkışmanın tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak Üniversitesini de etkilediğini belirtti. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle sadece bir öğretim üyeleri olduğuna değinen Dekan Karahan şu an itibariyle 40. öğretim üyelerinin göreve başladığını söyledi.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak yeni nesil tıp anlayışıyla ülkede söz sahibi bilim adaları ve doktorlar yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Dekan Karahan;"Öğrencilerimize hep şunu söyledim, huzurlarınızda tekrar söylüyorum, Türkiye'deki bütün Tıp Fakültelerini inceleyin kendi fakültemizde eğitim alanında ne eksik tespit ederseniz biz o eksikliği gidermeye söz veriyoruz. Türkiye'deki tıp eğitiminden inşallah fazlanız olacak, eksiğiniz olmayacak. Biz bu düşüncelerle önümüzdeki 5 yıl içerisinde Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesini Türkiye'deki Tıp Fakülteleri arasında ilk 50'de yer alabileceğine inanıyoruz. Biz en güzele hep beraber sloganıyla hareket ediyoruz" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanan bu günün 1827 yılında modern anlamda ilk Tıp Fakültesinin açılış tarihi olduğu bilgisini veren Prof. Karahan Tıp Bayramının ilk olarak kutlanmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi;"Tıp Bayramı ilk defa modern anlamda Tıp Fakültesinin açılmasından 91 yıl sonra kutlanıyor. O vakte kadar bir kutlama yok. O zaman bu kutlama ihtiyacı nereden çıkıyor? İstanbul işgal edildiği zaman İngiliz askerleri Mekteb-i Tıbbiyeyi kapatarak karargah haline getiriyorlar. Bu Tıbbiyelilerin çok ağırına gidiyor ve Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın öncülüğünde İngiliz'lere başkaldırmak istiyorlardı ve buna bir gerekçe lazımdı modern anlamda tıp fakültelerin açılışını gerekçe göstererek bir toplantı düzenlediler. Bütün zorluklara rağmen de milli mücadeleye destek veriyorlar"

Toplantıda konuşan Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Metin Gümüş 14 Mart Tıp Bayramının tüm çalışanlara ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti. Uşak Üniversitesinin tıp alanında önemli gelişmeler içerisinde olduğunu belirten Prof. Gümüş ve bu yıl ilk defa öğrenci almaya başladıklarını hatırlattı. Bu sıralarda öğrenci olmanın önemli bir fırsat olduğu kadar sorumluluk ta yüklediğini söyleyen Prof. Gümüş;"Şu an ülkemizin beka sorunu var çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Küresel güçlere karış Afrin'de Zeytin Dalı operasyonuyla ciddi mücadeleler yürütüyoruz. Orada şehit olan arkadaşlarımızı buradan rahmetle anıyorum. Gazilerimize Allah'tan sıhhat afiyet diliyoruz ve tüm şehitlerimizin yakınlarına da sabırlar diliyorum. Tablo böyleyken bizlere de çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu sıraların hakkını vermemiz gerekiyor. Tıp alanında sürekli değişim yaşıyoruz bu değişime direnç göstermemiz mümkün değil, bu değişime ayak uydurma zorunluluğu var" dedi. Rektör Vekili Gümüş öğrencilerden bu değişikliklere ayak uydurmalarını istedi.

Prof. Gümüş sözlerinin sonunda Tıp Bayramıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;"Büyük fedakarlıklarla, büyük gayretlerle, sabırla, metanetle, merhametle hastalarımıza hizmet eden çok değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Siz değerli öğrencilerimizin de başarılı olmasının vesile olmasını diliyorum." - UŞAK