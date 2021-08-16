DEJAVU RESİM SERGİSİ AÇILDI
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DEJAVU RESİM SERGİSİ AÇILDI

DEJAVU RESİM SERGİSİ AÇILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Tamer Derican'ın 'Dejavu Resim Sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Tamer Derican'ın 'Dejavu Resim Sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda açıldı.

Eskişehir Kent Belleği Müzesi'nin kurulum aşamasında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Sendeki Eskişehir' isimli yarışmaya 'Masal Şehrine Yolculuk' isimli eseriyle katılan ve eseri sergi salonunda halen sergilenen Tamer Derican'ın Dejavu temalı resimleri de sanatseverlerle buluştu. Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Tamer Derican'ın 'Dejavu Resim Sergisi' Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açıldı. Sergi 13 Eylül 2021 Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Kodak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sıla Senem Bükülmez, belediye bürokratları ve sanatsever Eskişehirliler katıldı.

Sergi açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, "Dejavu zaman zaman hepimizin yaşadığı anlardan biri, bu ilginç konuyu resim yaparak eserlerine yansıtan sanatçımız Tamer Derican'a çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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