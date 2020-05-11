DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber
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DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber

Ülkemizde özellikle Yalova ve Tuzla bölgelerinde büyük istihdam sağlayan ve ihracatımıza katkıda bulunan Gemi inşa ve yat sektörüne müjdeli haber geldi.

DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber
11.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:46

Ülkemizde özellikle Yalova ve Tuzla bölgelerinde büyük istihdam sağlayan ve ihracatımıza katkıda bulunan Gemi inşa ve yat sektörüne müjdeli haber geldi. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Başkanları olarak Norveç İş Konseyi Başkanı Sayın Mehmet Selahattin Ünlü ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan video konferans sonrası gelişmeleri şöyle ifade etti:

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK OLACAK

Ülkemizin Norveç'e yapmış olduğu ihracatın 5/1'i gemi inşa sektöründe oluşmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte nisan ayında gemi inşa sektörü %74 gibi büyük bir düşüş yaşamıştır. Ancak bu düşüş Kovid19 sebebiyle teslim edilmeyen gemilerden kaynaklanmıştır.Bununla beraber üretim bantlarında bekleyen gemilerin alıcılarının enspektörleri ve ana ekipman malzemelerinin garanti süreçlerinin başlaması için yetkili firmalardan gelmesi gereken kişilerin ülkemize gelememesinden meydana gelmiştir.

Yaşanan bu sürecin sekteye uğramaması için gemi teslimatların yapılabilmesi ve incelemelerde bulunmak için gelmesi gereken yurtdışındaki alıcı firma yetkililerinin isimlerinin Ticaret Bakanlığımıza bildirilmesi halinde özel uçak ile ülkemize gelip gitmesi hususunda Ticaret Bakanlığımızın destek olacağı belirtilmiştir.

FİRMALARIMIZA DESTEK OLUNACAKTIR

Bir diğer önemli konu olan Kont'r garanti şeklinde yurtdışı avallı teminat mektubu sunulamadığı için yaşanan teminat mektubu problemleri için Ticaret Bakanlığımız bu konuda da Eximbank destekli sektörümüze yeşil ışık yakmıştır. Gemi ve yat sektörlerimizdeki temsilcilerimizin Eximbank ile iletişime geçmeleri gerekmektedir, iletişime geçen firmalarımıza destek olunacaktır.

Kovid19 sürecini en iyi yöneten ülkeler konumunda olmamızdan dolayı biraz daha sabırlı olarak sektörlerimizdeki sıkıntılara çözümler sağlamak amacı ile DEİK olarak her an her saniye Bakanlarımızla, Büyükelçiliklerimizle, Ticaret müşavirlerimizle, her daim video konferans görüşmeleri gerçekleştirmekteyiz.

Bu süreci en az hasarla atlatıp tekrar ivme kazanacağına inanıyorum.

Güncel Manşet

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