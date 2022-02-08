DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI - Haberler
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DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) sokak ortasında bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye (62) engel olmaya çalışırken çıkan arbedede, Ahmadi'yi sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran (19) tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) sokak ortasında bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye (62) engel olmaya çalışırken çıkan arbedede, Ahmadi'yi sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran (19) tutuklandı. Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari, yaşam mücadelesi veriyor.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)-

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYINCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hüseyin Şahin, Afganistan, Komando, Oğlum, Güncel, Haber

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