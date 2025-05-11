Deha CANLI İzle! Deha 30. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?

Deha dizisi, ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanan dizi geniş zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Deha CANLI İzle! Deha 30. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

DEHA 30. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Deha bölümlerini Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Karga'yla birlikte Karahan'dan kurtulan Devran'ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmaz. Fakat planlarının arasına İmre'nin ısrarlarıyla olması gereken ameliyat girer. Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender'in tarafına geçer. Karga Devran'la anlaşmasını bozmasına sebep olacak bir bilgiyle sarsılır. Bedelini ise kimsenin beklemediği birine ödetir.