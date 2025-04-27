Deha 28. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha 28. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Yayınlanan tanıtımda Gülce, Devran ve İmre arasında bir ilişki olup olmadığını sorgularken, Cavidan ikilinin birlikteliğine sert bir şekilde karşı çıkıyor. Karahan, kendisini koruması için eski bir arkadaşından yardım isterken, Aysel'le aynı odada olması dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde ise Devran, kurduğu plan için doğru zamanın geldiğini düşünürken gerilimin zirveye çıkacağı yeni bir bölümün habercisi oluyor.

DEHA 28. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.