Değişik tatlı tarifleri? Farklı tatlı tarifleri? Pratik tatlı tarifleri? Kolay tatlı tarifleri?

Evimizde birçok çeşit tatlı yaparız. Ancak zaman zaman hem bu tatlıları yapan kişiler hem de diğer aile bireyleri bu tatlılardan sıkılıp daha ilginç tariflere yönelmek isteyebilir. Bu noktada size vereceğimiz tariflere göz atın deriz.

Farklı tarif ve fikirler her daim dikkat çeker. bu noktada elinizdeki tarifler ve yemek kitapları artık yetersiz gelebilir. Bu noktada size ilham alarak basit pratik hızlı kolay ve yine oldukça güzel tarifler ile karşınızdayız. Peki, değişik tatlı tarifleri nasıl olur? Farklı tatlı tarifleri? Pratik tatlı tarifleri? Kolay tatlı tarifleri?

ATOM TATLISI

Malzemeler

2 tatlı kaşığıtereyağı

1 adetmuz(dilimlenmiş)

1 yemek kaşığıesmer şeker

1,5 tatlı kaşığıtarçın

3 yemek kaşığıbisküvi(ezilmiş)

2 yemek kaşığıbal

4 yemek kaşığıfındık(ezilmiş)

Muhallebi için:

2,5 su bardağısüt

1/2 su bardağıtoz şeker

1,5 yemek kaşığımısır nişastası

1 paketvanilin

1 adet yumurta sarısı,

Hazırlanışı

Tereyağını iyice kızdırın ve muzları y-tavaya dilimleyin Esmer şeker ve tarçın serperek, muzları karamelize edin ve ocaktan alın. Sunum yapacağınız tabağa ilk olarak kırılmış bisküvi parçalarını koyun. üzerine karamelizeyi ve muhallebiyi eklemeyi unutmayın. Son olarak bal ve fındık ekleyin. Afiyet olsun.

ÇATLAMAYAN RULO PASTA TARİFİ

Malzemeler

4 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı un

vanilya

Arası için;

Kremşanti

Üzerin için;

50 gr sütlü çikolata

50 gr bitter çikolata

3 yemek kaşığı krema

Hazırlanışı

Çikolatanızı benmari usulü eriterek içine krem şantiyi ekleyin. Yumurtaları derin bir kasede köpük haline gelenekadar çırpın. Sonra unu ve vanilyayı ekleyin. Fırın tepsisie yağlı kağıt serin. Önceden ısıtılmış 160 dereceli fanlı fırında, 25 dakika pişirin. Çıkarın ve biraz soğutun. Arasına iç harcı sürün. Dolapta bekletin ve sonra servis edin. Afiyet olsun.

GELİN TATLISI

Malzemeler

Kek İçin 3 adet yumurta1/2 su bardağından 1 parmak fazla toz şeker1/2 su bardağından 1 parmak fazla un1/2 paket kabartma tozu1 paket vanilya Islatmak İçin:1,5 su bardağı süt (oda ısısında) Muhallebisi İçin 1 litre süt1 su bardağı toz şeker3 yemek kaşığı dolusu un2,5 yemek kaşığı nişasta 1 paket toz krem şanti

Üzeri İçin

Bolca hindistan cevizi

Hazırlanışı

Derin bir kaba 3 adet yumurta kırın. Üzerine yarım su bardağından 1 parmak fazla toz şeker ekleyin. Köpürene kadar 3-4 dakika çırpın. Daha sonra yarım su bardağından 1 parmak fazla un, yarım paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eleyerek, koyun. Ardından tüm kek harcını mikser ile tekrar karıştırın. Karışım çok sıvı ise az miktar un ekleyebilirsiniz.

Keki piştikten sonra fırından çıkartıp, tamamen soğumaya bırakın. Kek soğuduktan sonra üzerine kürdan ile delikler açın. Her yerine gelecek şekilde 1 buçuk su bardağı sütü azar azar dökün. 20 dakika kadar bu şekilde dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

YÖRÜK SÜTLACI TARİFİ

Malzemeler

1 litresüt

4,5 yemek kaşığıpirinç unu

1 su bardağıtoz şeker

1/2 çay kaşığısafran

6 yemek kaşığıhaşlanmış buğday

3 yemek kaşığıhaşlanmış kuru fasulye

4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı toz ceviz içi

1 tatlı kaşığı toz antep fıstığı

1 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlaşını

Süt, şeker ve pirinç ununu tencerede karıştırarak pişirmeye başlayın. Safranı az miktarda sıcak su ile ıslatın. Sütlü karışım hafif kıvam alınca safran ve bakliyatları ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Karışımı kaselere alıp soğutun. Soğuyan tatlıyı yemişler ve tarçın ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

ÇİKOLATALI KÖPÜK MUS

Malzemeler

240 gram çikolata

1/3 su bardağı tam yağlı süt

3 çorba kaşığı şeker

bir tutam tuz

2 yumurta sarısı

4 yumurta beyazı

200 ml soğuk krema

Hazırlanışı

Çikolatayı benmari eritin ve yumurtaları çırpın. Sos tenceresinde süt ve şekeri eriyinceye kadar karıştırın ve kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Yumurtalara, sürekli karıştırarak sütü ilave edin. Elde ettiğini karışımı çikolatayla birleştirin. Yumurta aklarını cam bir kaba alın. Benmari usulü bir şekilde tencereye oturtun ve çırpın. Pişmeden ocaktan alıp, tuz ekleyip tel çırpıcı ile çırpın. Kremayı kendi halinde mikserle kıvama getirerek, çikolatalı karışıma ekleyin. Üzerine yumurta aklarını ekleyip söndürmeden karıştırmaya devam edin.

Homojen bir karışım elde ettiğinizde, kaplarınıza alarak dondurucuda 2-3 saat kadar dinlendirin.

LİMONLU MAGNOLİA

Muhallebisi

1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı un 2,5 yemek kaşığı nişasta 1 adet yumurta sarısı 1/2 limon kabuğu rendesi 1 yemek kaşığı tereyağı 1paket vanilya 1 paket sıvı krema (200 ml)1 paket yulaflı bisküvi 1/2 paket petibör bisküvi

Sosu İçin

1,5 su bardağı su1 adet limon suyu 4 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta 1/2 limon kabuğu rendesi1/2 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı

Muhallebiyi hazırlayın. Derin bir tencere içine 1 litre sütü dökün. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 buçuk yemek kaşığı nişasta ve 1 adet yumurta sarısını ekleyip, çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın.Daha sonra tencereyi ocak üzerine alın. Muhallebiyi kaynayana kadar sürekli karıştırarak, pişirin. Ardından pişen muhallebinin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ve yarım limon kabuğu rendesi koyup, iyice karıştırın. Pişen muhallebiyi ocak üzerinden alıp, ılımaya bırakın.

Arada bir muhallebiyi karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. Afiyet olsun.

KADAYIFLI PAŞA SARMA TARİFİ

Kadayıflı Paşa Sarma Tarifi İçin Malzemeler

300 gram tel kadayıf

1/2 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

İçi için:

100 gram ceviz içi

Muhallebisi için:

1 litre süt

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

2 paket vanilya

Hazırlanışı

Tavaya 1 yemek kaşığı kadar tereyağını koyun ve ısıtın ardından ufalamış veya kavurmuş olduğunuz tel kadayıfları ekleyin. Kadayıflar iyice kızarana kadar karıştırın. Kadayıf kızarınca şeker ekleyin. Şekerle de biraz kavurup bir fırın tepsisine doğrudan boşaltıp hiç boşluk kalmayacak şekilde yayın. Kadayıf soğumada beklerken muhallebiyi hazırlamaya başlayın. 1 litre sütü tencereye dökün. Unu ve şekeri ekleyip hızlıca karıştırın. Muhallebi kıvam alınca içerisine vanilyayı ve tereyağını ekleyin. Ocaktan alın ve tereyağı tam anlamı ile eriyince güzel bir kıvam olsun diye mikserle birkaç dakika karıştırın.Hazırlanmış olan sıcak muhallebiyi kadayıfların üzerine dökün ve tüm tepsiye orta kalınlıkta olacak şekilde yayın.Tatlıyı buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. Bıçağınızı ıslatın ve tatlıyı ortadan dört parçaya kesin sonra tepsiyi ters çevirip üç sıra daha aşağıya doğru kesin.