Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı

Kaleme aldığı Ben, Ağlatma kitabında Defne Samyeli ilk aşk yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal, bugün hakim karşısına çıktı. Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Sandal, "Arkadaşlığımız söz konusuydu. Ancak aramızda bir ilişki yaşanmadı. Kitabımda kendisine iltifat ettim" dedi.

Mustafa Sandal'ın kaleme aldığı, 'Beni Ağlatma' adlı kitapta ünlü şarkıcının Defne Samyeli ile aşk yaşadığını iddia etmesi başına iş açmıştı. Defne Samyeli ilişki yaşadıklarını iddia eden Sandal'ı şikayet etmiş, ikili davalık olmuştu. Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapsi istenenMustafa Sandal bugün hakim karşısına çıktı.

"DEFNE HANIM'A İLTİFATTA BULUNDUM"

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen Mustafa Sandal savunmasında, "Başta annem olmak üzere hayatıma dokunan tüm kadınlara saygıda kusur etmemeyi ilke olarak barındırıyorum. Bu nedenle burada olmaktan büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kitabımda bazı anılarımı paylaştığım ve dönemi yansıttığım hatıralara yer vermeye çalıştım. Defne Samyeli ile tanışıklığımız, arkadaşlığımız söz konusuydu. Ancak aramızda bir ilişki yaşanmadı. Defne Hanım'a kitabımda bir değil, birkaç iltifatta bulundum. İlişkiye dönme potansiyeli olan bir arkadaşlığımız vardı. Ama yeni parlayan pop yıldızının sevgili olamaz düşüncesiyle kendisine görüşemeyeceğimizi aktarmıştım. Kendisi de sağlam duruşuyla 'O zaman görüşmemize gerek yok' dedi. Benim bu düşüncemden dolayı aramızda bir şey yaşanacaksa da yaşanmamış oldu. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de kitabımdaki o bölümü çıkarttırdım. Hakaret olarak algılamasına şaşırdım. Kendisine hakaret etmedim. Hakaret kastım yoktur. Suçsuzum beraatimi isterim" dedi. Sandal, hakimin hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasının uygulanmasını isteyip istemediğine ilişkin soruya ise "İsterim" yanıtını verdi.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem ise "Şikayetimiz devam ediyor. Katılma talebimiz vardır. Sanığın savunmasını kabul etmiyoruz. Zira kitabın ilgili bölümünde müştekiye 'İlişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti' şeklinde ifadeler geçmektedir. Böyle bir ifadenin kullanılabilmesi için öncelikle bir ilişkinin yaşanması gerekir. Ayrıca sanığın yaşanmamış bir ilişkiyi yaşanmış şekilde göstermesi müvekkilimin şeref ve saygınlığına zarar vermiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

BERAATİ TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık tarafından kaleme alınan 11 Ocak 2020'de yayımlanan "Beni Ağlatma" isimli kitabın 163. sayfasında, müştekiye hakaret eyleminde bulunduğu iddiasıyla dava açıldığını hatırlattı. Sanığın, müştekiye yönelik "Türkiye'nin en güzel üç akıllı kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel, hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen onu kız arkadaş olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti..." şeklinde sözler sarf etmesinin hakaret suçunu oluşturur nitelikte olmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

"SUÇ İSNADI TAMAMEN ZORLAMADIR"

Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti. Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise "Mütalaaya katılıyoruz. Suç isnadı tamamen zorlamadır. Binlerce Yargıtay kararı vardır yorum yoluyla suçlama yapılamaz. 'İlişki' kelimesi üzerinden yazının bütünlüğü dikkate alınmaksızın zorlama suçlamada bulunuluyor. Kamuoyunca tanınan bir ünlüdür. İlişkileriyle gündeme gelmesi normaldir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Duruşma, şikayetçi tarafa süre verilerek ertelendi.