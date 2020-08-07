Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti

Defne Samyeli'nin en küçük kızı Derin Talu, yine bir sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Göğüs dekoltesiyle adından söz ettiren Derin'in taktığı haç sembollü kolye ise takipçilerin tepkisini çekti.

07.08.2020 00:36 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:55

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ve iş insanı Eren Talu'nun 16 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyadan paylaştığı göğüs dekoltesiyle göz kamaştırdı. Derin'in son paylaşımında görülen boynuna taktığı kolyede bulunan haç sembolü takipçilerin tepkisini çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Siyah bir büstiyer ve eşofman altıyla poz veren Derin Talu, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Derin Talu, haç kolyesiyle çekilen fotoğrafı tepkilere neden olurken çok sayıda da beğeni aldı.

"NASIL 16 YAŞINDA BU KIZ?"

Derin Talu'ya takipçileri Instagram üzerinden, ''Nasıl 16 yaşında bu kız?'', ''Hristiyan mısın?'' gibi sorular soruldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, göğüs dekolteli paylaşımında haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
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