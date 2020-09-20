Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medyadan sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Deren Talu, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı anlaşıldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
20.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:54

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

KIRMIZININ ŞIKLIĞI

Deren Talu kırmızı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle Instagram'da yer aldı. Erkek arkadaşı Baran Tınaz ile fotoğrafını hikayesinde paylaşan Deren Talu binlerce beğeni aldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Niğde Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, paylaştığı fotoğraflarının üzerinde oynadığı ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 23:54:29. #1.15#
title