Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor
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Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor

06.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:21

Defne Samyeli geçtiğimiz aylarda Serdar Bilgili'yle görüntülenmişti. İkili, birbirini unutamayınca tekrar bir araya geldi. Göcek'te tatil yapan çift, görüntü vermemek için ellerinden gelini yaptı.

Kariyerine şarkıcılık ve oyuncukla devam eden Defne Samyeli'nin yaz sonunda kısa bir birliktelik yaşadığı iş insanı Serdar Bilgili ile barıştığı ve ikilinin Göcek'te tatil yaptığı öğrenildi. Teknede vakit geçiren çift, görüntü vermemeye dikkat etti.

Çift geçtiğimiz aylarda, gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirmişti. Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıklar, hafta sonu İstanbul'a dönmüşlerdi.

SAMYELİ VE BİLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Defne Samyeli bir mekan çıkışında sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Başka bir yerde görüntülenen Serdar Bilgili, Defne Samyeli gibi gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA MARMARİS'TEYDİLER

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile Marmaris'te Defne Samyeli ile görülmüştü.

DEFNE, CEM YILMAZ'LA DA AŞKI YAŞAMIŞTI

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın aşkı geçtiğimiz aylarda son bulmuştu.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İki aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İki aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor
Haber Yorumları (5)
KİMİN ELİ GENE KİMİN CEBİNDE BELLİ DEGİL: cok mu zor bu iliskileri bize duyurmadan yasamak? bogulun kendi pisliklerinizde. anladik ahlak yoksunusunuz. size göre cok normal belli, ama biz biktik sizden. bi düsün yakamizdan. bi def olun gidin. gözümüz görmesin sizi ve bu yaptiklarinizi. nasil mide var sizde? nasil her gün aynalara bakabiliyorsunuz. biz utandik sizin yerinize.
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ZEYNO: yok artık bunlar ne zaman aşk yaşamaya başladılar ne geniş insanlar bunlar o atıyor bu tutuyor ne hayat
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RVR: Para azaldıysa demek ki
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