Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor

Defne Samyeli geçtiğimiz aylarda Serdar Bilgili'yle görüntülenmişti. İkili, birbirini unutamayınca tekrar bir araya geldi. Göcek'te tatil yapan çift, görüntü vermemek için ellerinden gelini yaptı.

Kariyerine şarkıcılık ve oyuncukla devam eden Defne Samyeli'nin yaz sonunda kısa bir birliktelik yaşadığı iş insanı Serdar Bilgili ile barıştığı ve ikilinin Göcek'te tatil yaptığı öğrenildi. Teknede vakit geçiren çift, görüntü vermemeye dikkat etti.

Çift geçtiğimiz aylarda, gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirmişti. Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıklar, hafta sonu İstanbul'a dönmüşlerdi.

SAMYELİ VE BİLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Defne Samyeli bir mekan çıkışında sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Başka bir yerde görüntülenen Serdar Bilgili, Defne Samyeli gibi gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA MARMARİS'TEYDİLER

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile Marmaris'te Defne Samyeli ile görülmüştü.

DEFNE, CEM YILMAZ'LA DA AŞKI YAŞAMIŞTI

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın aşkı geçtiğimiz aylarda son bulmuştu.