Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi
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Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi

19.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:15

'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Samyeli, "Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı" dedi.

TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu 'Sol Yanım' dizisiyle gündemde olan Defne Samyeli oldu.

"DEPRESYON BAŞLADI, MOTİVASYONUM BİTTİ"

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen karantina dönemi hakkında, "Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1.5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" dedi.

"İYİ Kİ GENÇ ANNE OLMUŞUM"

48 yaşındaki Samyeli, "İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" dedi.

Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi
Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi
Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
BJK: PEKİ SEN NE OLMAK İSTERDİN
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