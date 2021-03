Defne Görgün kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs buluşuyla dikkat çeken Defne Görgün hayatı!

Pek çok haber bülteninde yer alan bir isim olan Defne Görgün, başarısıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu. Illinois Urbana - Champaign'de yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Defne Görgün kimdir?

DEFNE GÖRGÜN KİMDİR?

TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği Programından mezun olan Defne Görgün, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan University of Illinois Urbana – Champaign'in Biyofizik ve Kantitatif Biyoloji Merkezi'nde tam burslu doktora öğrencisi olarak çalışmaya başladı.

Defne Görgün TOBB ETÜ'deki öğrenimi ve doktora sürecini şöyle anlattı:

"TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği bölümünden 2018 yılında mezun oldum.Burada aldığım eğitimler ve kazandığım ortak eğitim tecrübeleri sayesinde University of Illinois Urbana - Champaign'de (ABD), tam burslu doktora programından kabul aldım. 2018 Güz Dönemi itibaren Biyofizik bölümünde (Center for Biophysics and Quantitative Biology) Araştırma Asistanı olarak eğitimimi devam ettiriyorum. Tüm dünyaca kullanılan VMD/NAMD (Visual Molecular Dynamics, Nanoscale Molecular Dynamics) adlı yazılımı geliştiren bir National Health Institute (NIH) Merkezinde biyolojik sistemlerin fizik ve matematik kuramları ile bilgisayar ortamında simülasyonu ve atomistik olarak görüntülenmesi üzerine yazılımlar yazıyor ve araştırmalar yapıyorum.

TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği ders programının kapsamlı oluşu sayesinde doktora programında aldığım biyoloji, fizik, bilgisayar mühendisliği, biyoinformatik gibi çeşitli derslerde ve araştırma konularında kendimi kanıtlamamı sağladı. Lisans eğitimim sırasında ikinci yılımdan itibaren Dr. Ersin Emre ÖREN'in danışmanlığında Biyonanotasarım Laboratuvarı'nda proteinlerin bilgisayar ile yapı analizi ve kemoterapik ilaçların DNA ile etkileşiminin bilgisayarlı modellemesi konularında çalıştım. Bu grupta aldığım eğitim, şu anda çalıştığım grubun mülakatı sırasında öne çıkmamı ve kısa zamanda, üzerinde çalıştığım kolesterol sensörü projesinde sonuç elde etmemi sağladı. Bu bölümden mezun olmak beni yalnızca tek bir konuda bilgili biri değil birçok güncel alanda fikir sahibi yaptı.

Bir tanesi ABD'deki Stanford Üniversitesi olmak üzere yaptığım ortak eğitim çalışmaları, akademi ve iş hayatına diğer üniversite mezunlarından daha tecrübeli olarak başlama fırsatı verdi."