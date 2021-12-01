Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor

Hakan Akkaya'nın dün akşam düzenlenen defilesine katılan ünlü sunucu Buket Aydın, derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği defilede şıklık yarışı yaşanırken Buket Aydın, tercihiyle adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Aydın, sosyal medya hesabından defileye giderken tercih ettiği siyah kombinini paylaştı. Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de dikkat çekti.

Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor

Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Selin Ciğerci üzerinde servet taşıyor! Sadece tektaşı ve saati tam 15 milyon TL

Selin Ciğerci üzerinde servet taşıyor! Sadece tektaşı ve saati tam 15 milyon TL

 Oğlundan sonra babasını da kanserden kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

Oğlundan sonra babasını da kanserden kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title